В Одеській області та Броварах назвали кількість загиблих унаслідок російських ракетних ударів

У Броварах та Одеській області назвали кількість загиблих унаслідок російських ракетних ударів. Росія продовжує обстрілювати українську територію.

Про це повідомили в Одеській ОДА і мер Броварів Ігор Сапожко в коментарі «Суспільному».

За словами Сапожка, у Броварах унаслідок обстрілу загинули шестеро людей, ще 12 отримали поранення. Наразі поранені перебувають у лікарнях.

Водночас в Одеській ОДА розповіли, що внаслідок обстрілу військової частини у селі Липецьке загинули 18 людей — 8 чоловіків і 10 жінок. З-під завалів витягли шістьох людей, одна людина з врятованих померла в лікарні.