В Одесской области и Броварах назвали число погибших в результате российских ракетных ударов

В Броварах и Одесской области назвали число погибших в результате российских ракетных ударов. Россия продолжает обстреливать украинскую территорию.

Об этом сообщили в Одесской ОГА и мэр Броваров Игорь Сапожко в комментарии «Суспільному».

По словам Сапожко, в Броварах в результате обстрела погибли шесть человек, еще 12 получили ранения. Сейчас раненые находятся в больницах.

В Одесской ОГА рассказали, что в результате обстрела воинской части в селе Липецкое погибли 18 человек — 8 мужчин и 10 женщин. Из-под завалов вытащили шесть человек, один из них скончался в больнице.