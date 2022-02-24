Вторгнення Росії: Польща та країни Балтії активували статтю про колективну оборону НАТО

Польща, Естонія, Латвія та Литва ініціювали четверту статтю Північноатлантичного договору, щоб розпочати консультації в рамках Альянсу щодо нападу Росії на Україну.

Про це пише CNN.

Стаття передбачає консультації між членами Альянсу щоразу, коли, на думку якоїсь із них, виникне загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої зі сторін. Усього цю статтю активували 6 разів, востаннє — у 2020 році на вимогу Туреччини після військових дій з боку Сирії.