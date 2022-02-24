Вторжение России: Польша и страны Балтии активировали статью о коллективной обороне НАТО

Польша, Эстония, Латвия и Литва инициировали четвертую статью Североатлантического договора, чтобы начать консультации в рамках Альянса из-за нападения России на Украину.

Об этом пишет CNN.

Статья предусматривает консультации между членами Альянса всякий раз, когда, по мнению какой-либо из них, возникнет угроза территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из стран-членов. Всего статью активировали 6 раз, в последний — в 2020 году по требованию Турции после военных действий со стороны Сирии.