Українська армія повністю відбила Маріуполь, Щастя та острів Зміїний

Угруповання Збройних сил України стійко тримають оборону держави. Бійці відбили Маріуполь (Донецька область), місто Щастя (Луганська область) та тримають під контролем острів Зміїний (Одеська область).

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

У Чернігівській області вдалося зупинити противника.

Важкі бої точаться на Харківському напрямку та в районі проведення Операції об’єднаних сил, де противник поніс втрати в живій силі та техніці.

Зараз знищено щонайменше шість літаків, два вертольоти та десятки одиниць броньованої техніки ворога.

Складна ситуація на Херсонському напрямку, проте сили оборони України дають відсіч агресору.