Украинская армия полностью отбила Мариуполь, Счастье и остров Змеиный

Группировки Вооруженных сил Украины устойчиво удерживают оборону государства. Бойцы отбили Мариуполь (Донецкая область), город Счастье (Луганская область) и держат под контролем остров Змеиный (Одесская область).
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
В Черниговской области тоже удалось остановить противника.
Трудные бои ведутся на Харьковском направлении и в районе проведения Операции объединенных сил, где противник понес потери в живой силе и технике.
Сейчас уничтожены не менее шести самолетов, двух вертолетов и десятки единиц бронированной техники врага.
Сложная ситуация на Херсонском направлении, но силы обороны Украины дают отпор агрессору.