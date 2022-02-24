Украинская армия полностью отбила Мариуполь, Счастье и остров Змеиный

Группировки Вооруженных сил Украины устойчиво удерживают оборону государства. Бойцы отбили Мариуполь (Донецкая область), город Счастье (Луганская область) и держат под контролем остров Змеиный (Одесская область).

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В Черниговской области тоже удалось остановить противника.

Трудные бои ведутся на Харьковском направлении и в районе проведения Операции объединенных сил, где противник понес потери в живой силе и технике.

Сейчас уничтожены не менее шести самолетов, двух вертолетов и десятки единиц бронированной техники врага.

Сложная ситуация на Херсонском направлении, но силы обороны Украины дают отпор агрессору.