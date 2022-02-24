Зеленський: Україна розірвала дипломатичні відносини з Російською Федерацією

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією. Він знову закликав росіян вийти на протести проти війни.

Про це він заявив на брифінгу 24 лютого.

«Ми розірвали дипломатичні відносини з Росією. Україна захищається і не віддасть своєї свободи, що б там не думали в Москві. Для українців незалежність і право жити на своїй землі згідно зі своєю волею — це найвища цінність», — підкреслив він.

Також він закликав усіх, хто має бойовий досвід, брати зброю та ставати на захист України, а українців — ставати донорами крові.