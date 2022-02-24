МВС: Унаслідок обстрілів російської армії загинули щонайменше 8 людей

Унаслідок обстрілів російськими військами загинули щонайменше 8 людей.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«В Одеській області в місті Подільськ військова частина 0173 — бомбардування, 6 загиблих, 7 поранених, 19 безвісти зниклі», — повідомив він. Про обстріл військової частини також повідомив нардеп Олексій Гончаренко і опублікував відео наслідків.

Крім того, у Конотопському районі під обстріл потрапив автомобіль, постраждали жінка і дитина. У Маріуполі внаслідок обстрілу одна людина загинула, двоє поранені. У Кривому Розі здійснено три удари по складах 17 танкової бригади, знищений міст через річку Інгулець.

Також у Семихатках (Генічеський район Херсонська область) під час обстрілу загинув 17-річний хлопець.