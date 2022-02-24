МВД: В результате обстрелов российской армии погибли по меньшей мере 8 человек

В результате обстрелов российскими войсками погибли по меньшей мере 8 человек.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

«В Одесской области в городе Подольск военная часть 0173 — бомбардировки, 6 погибших, 7 раненых, 19 без вести пропали», — сообщил он. Об обстреле части также сообщил нардеп Алексей Гончаренко и опубликовал видео последствий.

Кроме того, в Конотопском районе под обстрел попал автомобиль, пострадали женщина и ребенок. В Мариуполе в результате обстрела один человек погиб, двое ранены. В Кривом Роге нанесены три удара по складам 17 танковой бригады, уничтожен мост через реку Ингулец.

Также в Семихатках Генического района Херсонской области в результате обстрела погиб 17-летний парень.