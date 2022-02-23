У Донецькій області російська армія обстріляла дитячий садок і село, постраждала мирна мешканка

Російська армія 23 лютого обстріляла дитячий садок в Зеленопіллі (Донецька область). Також під обстріл потрапило село Миколаївка в Донецькій області, там снаряд поцілив у будинок, унаслідок чого постраждала мирна мешканка.

Про це повідомляє Нацполіція Донецької області.

У дитячому садку перебували діти та вихователі, під час обстрілу вони встигли сховатися в укриття.

Обстріл села Миколаївка, що під Волновахою, пошкодив житлові будинки, зокрема будинок, де живуть літні люди.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.

Попри регулярні обстріли, залізничне сполучення з населеними пунктами на контрольованій частині сходу України працює у штатному режимі. Наразі через обстріли скасували тільки рух приміського потяга на перегоні Кіндрашівська-Нова — Новий Айдар.

Решта потягів, зокрема до Маріуполя, Костянтинівки, Попасної, Слов’янська та інших міст сходу України, курсують за графіком.

Через обстріли в Донецькій області також згорнули пункти Державної служби з надзвичайних ситуацій на контрольних пунктах вʼїзду-виїзду (КПВВ) на лінії розмежування з окупованими районами. Рятувальники вивели свій персонал з КПВВ «Гнутове», «Майорськ», «Марʼїнка» і «Новотроїцьке».