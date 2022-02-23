Опитування: Володимир Зеленський та Петро Порошенко лідирують у президентському рейтингу

За результатами опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг», лідером президентського рейтингу залишається Володимир Зеленський. Його готові підтримати 24,6% з тих, хто визначився з вибором і планує голосувати.

За пʼятого президента України, лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка готові проголосувати 18% респондентів, за лідера партії «Батьківщина» Юлію Тимошенко — 9,5%, за лідера партії «Опозиційна платформа — За життя» Юрія Бойка — 8,3%, за лідера партії «Сила і честь» Ігоря Смешка — 7,5%, за ексспікера Верховної Ради Дмитра Разумкова — 6,9%.

Також у рейтингу є Євгеній Мураєв (5,9%) та Володимир Гройсман (5,3%).