Опрос: Владимир Зеленский и Петр Порошенко лидируют в президентском рейтинге

По результатам опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», лидером президентского рейтинга остается Владимир Зеленский. Его готовы поддержать 24,6% из тех, кто определился с выбором и намерен голосовать.

За пятого президента Украины, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко готовы проголосовать 18% респондентов, за лидера партии «Батьківщина» Юлию Тимошенко — 9,5%, за лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко — 8,3%, за лидера партии «Сила и честь» Игоря Смешко — 7,5%, за экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова — 6,9%.

Также в рейтинге есть Евгений Мураев (5,9%) и Владимир Гройсман (5,3%).