В Україні за добу виявили понад 25 тисяч нових хворих на коронавірус, померли від нього майже 300 людей

В Україні за добу 22 лютого виявили 25 062 нові випадки коронавірусу, померли від нього 297 людей.

Про це Міністерство охорони здоровʼя повідомило вранці 23 лютого.

Також за минулу добу шпиталізували із коронавірусом 3 140 людей. Загалом з початку пандемії станом на 23 лютого в Україні виявили 4 783 835 випадків коронавірусу, померли від нього 105 229 людей.