Помер дисидент і Герой України Іван Дзюба

На 91-му році життя помер дисидент, Герой України Іван Дзюба.

Про це «Радіо Свобода» повідомив літературознавець Микола Жулинський.

За його словами, Дзюба останніми роками мав проблеми зі здоров’ям, проте продовжував працювати та стежити за літературним процесом і суспільно-політичним життям.

Дзюба народився 26 липня 1931 року в селі Миколаївка Волноваського району Донецької області. Дисидент радянських часів, Герой України, академік НАН України, свого часу був міністром культури та головою Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка. У 1973 році його засудили до п’яти років ув’язнення та п’яти років заслання за працю «Інтернаціоналізм чи русифікація».