Помер колишній голова Верховної Ради Криму Борис Дейч. У нього був коронавірус

У Москві помер екснардеп та колишній голова Верховної Ради Криму Борис Дейч.
Про це повідомив голова громадської організації «Регіональна національно-культурна автономія євреїв Криму» Анатолій Гендін.
Також інформацію підтверджують кримські агентства.
За даними «Аргументы недели. Крым», Дейч помер 7 лютого у московській клініці через ускладнення від коронавірусу.
Також зазначається, що екснардеп був вакцинований, проте не уточнюється, якою вакциною — російським «Супутником» чи визнаним ВООЗ препаратом.
- Нагадаємо, з 2001 року Дейч був членом Партії регіонів, у 2002—2006 роках очолював Верховну Раду Криму. З 2006 до 2014 року був народним депутатом Верховної Ради України.
- 16 березня 2014 року на невизнаному міжнародною спільнотою «референдумі про статус півострова» Дейч проголосував за приєднання Криму до Росії. Президент Росії Володимир Путін 18 березня 2014 року одноосібно оголосив про «включення Криму до складу РФ» — так Росія окупувала українську територію.