Помер колишній голова Верховної Ради Криму Борис Дейч. У нього був коронавірус

У Москві помер екснардеп та колишній голова Верховної Ради Криму Борис Дейч.

Про це повідомив голова громадської організації «Регіональна національно-культурна автономія євреїв Криму» Анатолій Гендін.

Також інформацію підтверджують кримські агентства.

За даними «Аргументы недели. Крым», Дейч помер 7 лютого у московській клініці через ускладнення від коронавірусу.

Також зазначається, що екснардеп був вакцинований, проте не уточнюється, якою вакциною — російським «Супутником» чи визнаним ВООЗ препаратом.