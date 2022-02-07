Умер бывший глава Верховной Рады Крыма Борис Дейч. У него был коронавирус

В Москве скончался экс-нардеп и бывший глава Верховной Рады Крыма Борис Дейч.

Об этом сообщил глава общественной организации «Региональная национально-культурная автономия евреев Крыма» Анатолий Гендин.

Также подтверждают информацию крымские агентства.

По данным «Аргументы недели. Крым», Дейч умер 7 февраля в московской клинике из-за осложнений от коронавируса.

Также отмечается, что экс-нардеп был вакцинирован, однако не уточняется, какой вакциной — российским «Спутником» или признанным ВОЗ препаратом.