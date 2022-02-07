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Умер бывший глава Верховной Рады Крыма Борис Дейч. У него был коронавирус

Автор:
Екатерина Кадакова
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В Москве скончался экс-нардеп и бывший глава Верховной Рады Крыма Борис Дейч.

Об этом сообщил глава общественной организации «Региональная национально-культурная автономия евреев Крыма» Анатолий Гендин.

Также подтверждают информацию крымские агентства.

По данным «Аргументы недели. Крым», Дейч умер 7 февраля в московской клинике из-за осложнений от коронавируса.

Также отмечается, что экс-нардеп был вакцинирован, однако не уточняется, какой вакциной — российским «Спутником» или признанным ВОЗ препаратом.

  • Напомним, с 2001 года Дейч был членом Партии регионов, в 2002—2006 годах возглавлял Верховную Раду Крыма. С 2006 по 2014 год был народным депутатом Верховной Рады Украины.
  • 16 марта 2014 года на непризнанном международным сообществом «референдуме о статусе полуострова» Дейч проголосовал за присоединение Крыма к России. Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года единолично объявил о «включении Крыма в состав РФ» — так Россия оккупировала украинскую территорию.