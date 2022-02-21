«Слідство.Інфо»: Біля будинку Віктора Медведчука зібралась охорона та поліція, очевидці повідомляли про вивіз зброї

У Києві ввечері 21 лютого біля будинку народного депутата фракції «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука, який перебуває під домашнім арештом у справі про держзраду, зібрались численні охоронці та поліція.

Про це повідомляють журналісти-розслідувачі проєктів «Слідство.Інфо» та Bihus.Info.

За словами очевидців, з маєтку вивозили якісь речі. Втім, коли журналісти прибули на місце, то зустріли лише натовпи охорони і поліції, яка блокує виїзди і обшукала запарковане у дворі будинку авто.

За інформацією джерел «Слідства.Інфо», невідомі вантажили бронежилети і сумки під зброю в мікроавтобуси та заправляли автівки. За словами одного із джерел журналістів, поліцейські могли приїхати за викликом Державного бюро розслідувань. «Бабель» звернувся по коментар до ДБР.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко уточнив, що сам Медведчук перебуває вдома, інформація про те, що він порушує умови домашнього арешту, не підтвердилась.