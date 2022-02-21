Арбітраж у Гаазі почав слухання щодо компенсації «Нафтогазу» за втрачені активи в Криму

Міжнародний арбітражний суд у Гаазі почав слухання з приводу компенсації «Нафтогазу» від Росії за втрачені активи під час анексії Криму. Компанія вимагає у РФ понад $10 млрд, включно з відсотками.

Про це у своєму Facebook написав очільник «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

«Наші стратегічно важливі енергетичні інвестиції стали однією з основних мішеней РФ під час анексії українського півострова у 2014 році. Росія незаконно присвоїла український Крим і вже 8 років користується тим, що належить українцям, зокрема і національній компанії «Нафтогаз». Йдеться про родовища, бурові установки, підземні сховища, кораблі, газотранспортну систему та багато інших об’єктів, які ми наразі не можемо використовувати», — пояснив він.

Компанія замовила експертизу збитків і, за даними міжнародних експертів, вони становлять понад $10 млрд. У «Нафтогазі» вважають, що рішення суд винесе на початку наступного року.

Вітренко розповів, що Росія спочатку відмовилася брати участь у процесі. Але коли суд визнав Росію винною у захопленні активів «Нафтогазу», то вона одразу включилася у процес.