Арбитраж в Гааге начал слушания о компенсациях «Нафтогазу» за потерянные активы в Крыму

Международный арбитражный суд в Гааге начал слушание о компенсациях «Нафтогазу» от России за утраченные активы во время аннексии Крыма. Компания требует у РФ более $10 млрд, включая проценты.

Об этом в своем Facebook написал глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Наши стратегически важные энергетические инвестиции стали одной из основных мишеней РФ во время аннексии украинского полуострова в 2014 году. Россия незаконно присвоила украинский Крым и уже 8 лет пользуется принадлежащим украинцам, в том числе и национальной компании «Нафтогаз». Речь идет о месторождениях, буровых установках, подземных хранилищах, кораблях, газотранспортной системе и многих других объектах, которые мы пока не можем использовать», — пояснил он.

Компания заказала экспертизу убытков и, по данным международных экспертов, она составляет более $10 млрд. В «Нафтогазе» считают, что решение суд вынесет в начале следующего года.

Витренко рассказал, что Россия поначалу отказалась участвовать в процессе. Но когда суд признал Россию виновной в захвате активов «Нафтогаза», она сразу включилась в процесс.