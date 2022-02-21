МЗС України ініціювало консультації в рамках Будапештського меморандуму

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до держав-членів Ради безпеки ООН з вимогою негайно обговорити питання деескалації та гарантування безпеки України, ґрунтуючись на положеннях Будапештського меморандуму.

«На доручення президента України Володимира Зеленського направив офіційний запит на основі ст. 6 Будапештського меморандуму до держав-членів РБ ООН з вимогою негайно провести консультації щодо невідкладних дій зі зниження напруги та практичних кроків гарантування безпеки України», — написав Кулеба у Twitter.

19 лютого президент України Володимир Зеленський учетверте ініціював консультації в рамках Будапештського меморандуму. Цей документ мав гарантувати Україні безпеку в обмін на відмову від ядерної зброї. Зеленський зазначив, що Україна має право вимагати перейти від політики умиротворення до виконання гарантій безпеки та миру в Україні.

Що таке Будапештський меморандум

У грудні 1994 року, підписавши Будапештський меморандум, Україна добровільно позбулася третього у світі ядерного потенціалу і стала без’ядерною державою.

Зі свого боку, США, РФ і Велика Британія зобовʼязалися:

поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України;

утримуватися від загрози використати силу проти територіальної цілісності/політичної незалежності України;

ніколи не використовувати жодну свою зброю проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом ООН;

утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, отримати будь-які переваги;

домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту агресії чи обʼєктом погрози агресією з використанням ядерної зброї;

не застосовувати ядерну зброю проти України, крім випадку нападу на них самих, їхні та підопічні території, збройні сили, їхніх союзників;

проводити консультації у разі виникнення ситуації, унаслідок якої постає питання стосовно цих зобовʼязань.

Після анексії Криму і початку війни на Донбасі Київ неодноразово заявляв, що Росія порушила цю міжнародну угоду. В Україні обурюються, що підписанти не виконують умови договору, проте представники США та Великої Британії заявляли, що свою частину меморандуму виконують.

Невиконання Будапештського меморандуму підриває засади загальної європейської безпеки, а також головний принцип міжнародного права — pacta sund servant (договори повинні виконуватися).