МИД Украины инициировал консультации в рамках Будапештского меморандума

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к государствам-членам Совбеза ООН с требованием немедленно обсудить вопросы деэскалации и обеспечения безопасности Украины, основываясь на положениях Будапештского меморандума.

«По поручению президента Украины Владимира Зеленского я направил официальный запрос на основе ст. 6 Будапештского меморандума к государствам-членам СБ ООН с требованием немедленно провести консультации для обсуждения неотложных действий, направленных на деэскалацию, а также практических шагов по обеспечению безопасности Украины», — написал Кулеба в Twitter.

19 февраля президент Украины Владимир Зеленский в четвертый раз инициировал консультации в рамках Будапештского меморандума. Этот документ должен был обеспечить Украине безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия. Зеленский отметил, что Украина имеет право потребовать перейти от политики умиротворения к выполнению гарантий безопасности и мира в Украине.

Что такое Будапештский меморандум

В декабре 1994 года, подписав Будапештский меморандум, Украина добровольно избавилась от третьего в мире ядерного потенциала и стала безъядерным государством.

Со своей стороны США, РФ и Великобритания обязались:

уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины;

воздерживаться от угрозы применить силу против территориальной целостности/политической независимости Украины;

не использовать никакое свое оружие против Украины, кроме целей самообороны или каким-либо иным образом, соответствующим Уставу ООН;

воздерживаться от экономического давления, направленного на то, чтобы подчинить своим интересам осуществление Украиной прав, присущих ее суверенитету, и получить какие-либо преимущества;

добиваться немедленных действий со стороны Совета Безопасности ООН с целью оказания помощи Украине, если она станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии с использованием ядерного оружия;

не применять ядерное оружие против Украины, кроме случая нападения на них самих, их и подопечные территории, вооруженные силы, их союзников;

проводить консультации в случае возникновения ситуации, в результате которой возникает вопрос об этих обязательствах.

После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе Киев неоднократно заявлял, что Россия нарушила это международное соглашение. В Украине возмущаются, что подписанты не выполняют условия договора, однако представители США и Великобритании заявляли, что свою часть меморандума выполняют.

Невыполнение Будапештского меморандума подрывает устои общей европейской безопасности, а также главный принцип международного права — pacta sund servant (договоры должны выполняться)