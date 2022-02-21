CIT: Українська артилерія не могла обстріляти «пункт прикордонників» у Росії — він розташований занадто далеко від лінії фронту

Українська артилерія не мала змоги обстріляти нібито пункт прикордонників у Ростовській області Росії. Відстань до лінії фронту становить щонайменше 37 кілометрів, а українська армія має лише кілька озброєнь, які могли туди дістати.
Про це пише розслідувальна група Conflict Intelligence Team.
У коментарі виданню РБК джерело повідомило, що нібито зруйнований пункт російських прикордонників розташований у хуторі Щербаково біля непідконтрольної ділянки українського кордону. Незалежні розслідувачі також встановили місце розташування цього пункту.
Від нього до лінії фронту — щонайменше 37 кілометрів. ЗСУ мають лише кілька систем, які можуть туди дістати. Це реактивна система залпового вогню «Смерч» та її українська модифікація «Вільха», а також важка самохідна гармата «Піон».
«Ми не вибухотехніки, але вважаємо, що обстріл з однієї з цих важких систем повинен був залишити значно більші руйнування, ніж ми спостерігаємо на відео, а від реактивного снаряда «Смерча» зазвичай залишається характерний «хвіст» ракетної частини», — зазначили у CIT.
Крім цього, з таких важких систем майже неможливо точно влучити у малу будівлю, до того ж немає жодного воєнного сенсу витрачати дорогий боєприпас на таку дрібну ціль. У CIT знову наголошують, що після влучання таких систем характер руйнувань має бути значно серйознішний.
- 21 лютого ФСБ Росії заявила, що в Ростовській області поблизу кордону України (за 150 метрів) внаслідок прямого влучення нібито українського снаряда знищено обʼєкт прикордонної служби. Снаряд нібито потрапив у споруду для несення служби прикордонників. Постраждалих при цьому немає. Російські ЗМІ активно тиражують відео із «наслідками обстрілу».
- Секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що Україна не має жодного стосунку до обстрілу обʼєкта «прикордонної служби» Росії в Ростовській області. За його словами, Росія давно поставила собі завдання знайти привід для агресії проти України і цей випадок є черговою спробою створити казус беллі.
- Штаб ООС також називає повідомлення ФСБ фейком. Там зазначають, що на фото і відео «господарське приміщення», а не прикордонний пункт. Крім того, артилерія ЗСУ знаходиться в районах відведення, а тому не може дістати до Ростовської області.