CIT: Українська артилерія не могла обстріляти «пункт прикордонників» у Росії — він розташований занадто далеко від лінії фронту

Українська артилерія не мала змоги обстріляти нібито пункт прикордонників у Ростовській області Росії. Відстань до лінії фронту становить щонайменше 37 кілометрів, а українська армія має лише кілька озброєнь, які могли туди дістати.

Про це пише розслідувальна група Conflict Intelligence Team.

У коментарі виданню РБК джерело повідомило, що нібито зруйнований пункт російських прикордонників розташований у хуторі Щербаково біля непідконтрольної ділянки українського кордону. Незалежні розслідувачі також встановили місце розташування цього пункту.

Від нього до лінії фронту — щонайменше 37 кілометрів. ЗСУ мають лише кілька систем, які можуть туди дістати. Це реактивна система залпового вогню «Смерч» та її українська модифікація «Вільха», а також важка самохідна гармата «Піон».

«Ми не вибухотехніки, але вважаємо, що обстріл з однієї з цих важких систем повинен був залишити значно більші руйнування, ніж ми спостерігаємо на відео, а від реактивного снаряда «Смерча» зазвичай залишається характерний «хвіст» ракетної частини», — зазначили у CIT.

Крім цього, з таких важких систем майже неможливо точно влучити у малу будівлю, до того ж немає жодного воєнного сенсу витрачати дорогий боєприпас на таку дрібну ціль. У CIT знову наголошують, що після влучання таких систем характер руйнувань має бути значно серйознішний.