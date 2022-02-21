CIT: Украинская артиллерия не могла обстрелять «пункт пограничников» в России — он расположен слишком далеко от фронта

Украинская артиллерия не могла обстрелять якобы пункт пограничников в Ростовской области России. Расстояние до линии фронта составляет не менее 37 километров, а украинская армия имеет несколько вооружений, которые могли туда достать.

Об этом пишет расследовательская группа Conflict Intelligence Team.

В комментарии изданию РБК источник сообщил, что якобы разрушенный пункт российских пограничников расположен в хуторе Щербаково у неподконтрольного участка украинской границы. Независимые расследователи также установили местонахождение этого пункта.

От него до линии фронта – не менее 37 километров. У ВСУ есть лишь несколько систем, которые могут туда достать. Это реактивная система залпового огня «Смерч» и ее украинская модификация «Ольха», а также тяжелое самоходное орудие «Пион».

«Мы не взрывотехники, но считаем, что обстрелы из одной из этих тяжелых систем должны были оставить значительно большие разрушения, чем мы наблюдаем на видео, а от реактивного снаряда «Смерча» обычно остается характерный «хвост» ракетной части», — отметили в CIT.

Кроме этого, из таких тяжелых систем почти невозможно точно попасть в малое здание, к тому же нет никакого военного смысла тратить дорогой боеприпас на столь мелкую цель. В CIT снова подчеркивают, что после попадания таких систем характер разрушений должен быть значительно серьезнее.