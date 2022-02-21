У Києві біля посольства Росії встановили інсталяцію на підтримку кримських політв’язнів

У Києві та Варшаві біля посольств Російської Федерації встановили інсталяції на підтримку кримських політв’язнів. Така ж інсталяція є й біля Бранденбурзьких воріт у Берліні.

Про це «Бабелю» повідомили організатори акції. Проєкт має назву «Крим, 5-а ранку», він триватиме з 21 до 26 лютого упродовж «Тижня спротиву окупації Криму».

«Одинадцять зламаних дверей символізують 11 зламаних життів громадянських журналістів, кримських татар», — зазначили організатори.

«Спецслужби не стукають у двері, чомусь завжди хочуть їх вибити. При цьому роблять це о п’ятій ранку — коли люди особливо беззахисні та не можуть розраховувати на допомогу адвокатів чи розголос в медіа. Ми вирішили зробити зламані двері центральним візуальним образом вуличного перформансу, поставивши їх перед російськими посольствами в кожному місті, щоб показати світові: російська каральна машина не збирається зупинятися — сотні кримських татар щоночі чекають, коли їх двері — і їхнє життя — зламають», — розповіла авторка ідеї Оксана Гончар.

На даний момент РФ за сфальшованими звинуваченнями у терористичній чи диверсійній діяльності переслідує 130 громадян України у тимчасово окупованому Криму, з яких 121 людина ув’язнена — 76 вже засуджено, а решта 45 осіб перебувають під судом і слідством.