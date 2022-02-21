У Києві біля посольства Росії встановили інсталяцію на підтримку кримських політв’язнів

У Києві та Варшаві біля посольств Російської Федерації встановили інсталяції на підтримку кримських політв’язнів. Така ж інсталяція є й біля Бранденбурзьких воріт у Берліні.
Про це «Бабелю» повідомили організатори акції. Проєкт має назву «Крим, 5-а ранку», він триватиме з 21 до 26 лютого упродовж «Тижня спротиву окупації Криму».
«Одинадцять зламаних дверей символізують 11 зламаних життів громадянських журналістів, кримських татар», — зазначили організатори.
«Спецслужби не стукають у двері, чомусь завжди хочуть їх вибити. При цьому роблять це о п’ятій ранку — коли люди особливо беззахисні та не можуть розраховувати на допомогу адвокатів чи розголос в медіа. Ми вирішили зробити зламані двері центральним візуальним образом вуличного перформансу, поставивши їх перед російськими посольствами в кожному місті, щоб показати світові: російська каральна машина не збирається зупинятися — сотні кримських татар щоночі чекають, коли їх двері — і їхнє життя — зламають», — розповіла авторка ідеї Оксана Гончар.
На даний момент РФ за сфальшованими звинуваченнями у терористичній чи диверсійній діяльності переслідує 130 громадян України у тимчасово окупованому Криму, з яких 121 людина ув’язнена — 76 вже засуджено, а решта 45 осіб перебувають під судом і слідством.
- 16 березня 2014 року на території українського Криму відбувся невизнаний міжнародною спільнотою так званий «референдум про статус півострова». Президент Росії Володимир Путін 18 березня 2014 року одноосібно оголосив про «включення Криму до складу РФ». Так Росія анексувала українську територію.
- Після російської окупації Криму на Донбасі розпочався збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».