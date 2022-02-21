В Киеве возле посольства России установили инсталляцию в поддержку крымских политзаключенных

В Киеве и Варшаве возле посольств Российской Федерации установили инсталляции в поддержку крымских политзаключенных. Такая же инсталляция есть у Бранденбургских ворот в Берлине.

Об этом «Бабелю» сообщили организаторы акции. Проект называется «Крым, 5 утра», он продлится с 21 по 26 февраля на протяжении «Недели сопротивления оккупации Крыма».

«Одиннадцать сломанных дверей символизируют 11 сломанных жизней гражданских журналистов, крымских татар», — отметили организаторы.

«Спецслужбы не стучат в дверь, почему-то всегда хотят ее выбить. При этом делают это в пять утра — когда люди особенно беззащитны и не могут рассчитывать на помощь адвокатов или огласку в медиа. Мы решили сделать сломанную дверь центральным визуальным образом уличного перформанса, поставив ее перед российскими посольствами в каждом городе, чтобы показать миру: российская карательная машина не собирается останавливаться — сотни крымских татар каждую ночь ждут, когда их двери — и их жизнь — сломают», — рассказала автор идеи Оксана Гончар.

Сейчас РФ по фальсифицированным обвинениям в террористической или диверсионной деятельности преследует 130 граждан Украины во временно оккупированном Крыму, из которых 121 человек заключен — 76 уже осуждены, а остальные 45 находятся под судом и следствием.