В Киеве возле посольства России установили инсталляцию в поддержку крымских политзаключенных

В Киеве и Варшаве возле посольств Российской Федерации установили инсталляции в поддержку крымских политзаключенных. Такая же инсталляция есть у Бранденбургских ворот в Берлине.
Об этом «Бабелю» сообщили организаторы акции. Проект называется «Крым, 5 утра», он продлится с 21 по 26 февраля на протяжении «Недели сопротивления оккупации Крыма».
«Одиннадцать сломанных дверей символизируют 11 сломанных жизней гражданских журналистов, крымских татар», — отметили организаторы.
«Спецслужбы не стучат в дверь, почему-то всегда хотят ее выбить. При этом делают это в пять утра — когда люди особенно беззащитны и не могут рассчитывать на помощь адвокатов или огласку в медиа. Мы решили сделать сломанную дверь центральным визуальным образом уличного перформанса, поставив ее перед российскими посольствами в каждом городе, чтобы показать миру: российская карательная машина не собирается останавливаться — сотни крымских татар каждую ночь ждут, когда их двери — и их жизнь — сломают», — рассказала автор идеи Оксана Гончар.
Сейчас РФ по фальсифицированным обвинениям в террористической или диверсионной деятельности преследует 130 граждан Украины во временно оккупированном Крыму, из которых 121 человек заключен — 76 уже осуждены, а остальные 45 находятся под судом и следствием.
- 16 марта 2014 года на территории украинского Крыма состоялся непризнанный международным сообществом «референдум о статусе полуострова». Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года единолично объявил о «включении Крыма в состав РФ» — так Россия аннексировала украинскую территорию.
- После российской оккупации Крыма на Донбассе начался вооруженный конфликт. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».