До Києва прийшла метеорологічна весна

До столиці України прийшла метеорологічна весна.
Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.
Починаючи з 6 лютого середньодобова температура повітря стабільно перевищує 0 °С. Це говорить про те, що в Києві фактично почалася весна — майже на місяць раніше кліматичної норми.
Зима, яка розпочалася 20 грудня і закінчилася 5 лютого, тривала лише 48 днів. Вона була на півтора місяці коротша за середні багаторічні показники і виявилася найкоротшою за історію спостережень, за винятком 2019—2020 років. Тоді вона взагалі не спостерігалася.
- Прогноз Гідрометцентру говорить про те, що середньодобові температури у Києві й надалі будуть плюсовими.
- З початку року в Києві фіксували мінімум чотири температурні рекорди і один за швидкістю вітру.