ЄС відправить до України місію військових консультантів

Європейський Союз розгорне в Україні дорадчо-тренувальну військову місію. Ідеться не про бойові підрозділи, а про консультативну допомогу у військових питаннях.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив на брифінгу за підсумками засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

«Ми домовилися сьогодні, що Європейський Союз розгоргне в Україні дорадчо-тренувальну військову місію. Параметри цієї місії та час її розгортання ще будуть уточнюватися, але принципово рішення ухвалене», — заявив міністр.

За його словами, розгортання місії буде важливим політичним сигналом про збільшення присутності ЄС в Україні та початок співпраці у військовій сфері.

«Надзвичайно важливо, що ця ініціатива дійшла до свого завершення. Ми дуже довго працювали з друзями в ЄС, щоб це відбулося», — наголосив Кулеба.