В Україні за добу 13,5 тисячі нових COVID-хворих. Вакцинували 17 тисяч людей

В Україні за минулу добу (20 лютого) виявили 13 562 нових хворих на COVID-19, повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
Серед загальної кількості хворих 1 254 дитини і 151 медик. Госпіталізували за добу 1 886 людей, а одужали — 13 904. Померли 127 українців.
Вакцинували минулої доби 17 172 людини, з яких другу дозу отримали 7 965 осіб. Додаткову дозу отримали 78 людей, а бустерну дозу — 4 360. Загалом за час кампанії з вакцинації щеплено 15 680 363 українці.
- Станом на 20 лютого у «жовтій» зоні карантину перебувають Полтавська, Харківська, Львівська та Чернівецька області. У «червоній» зоні пʼять областей, решта — у «помаранчевій», включаючи Київ.