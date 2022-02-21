В Украине за сутки 13,5 тысячи новых COVID-больных. Вакцинировали 17 тысяч человек

В Украине за минувшие сутки (20 февраля) выявили 13 562 новых больных COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Среди общего числа больных 1 254 ребенка и 151 медик. Госпитализировали за сутки 1 886 человек, а выздоровели — 13 904. Умерли 127 украинцев.

Вакцинировали за прошедшие сутки 17 172 человека, из которых вторую дозу получили 7 965 человек. Дополнительную дозу получили 78 людей, а бустерную дозу — 4 360. Всего за время кампании по вакцинации привито 15 680 363 человека.