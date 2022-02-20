Австралія звинуватила Китай у провокації, тому що той цілився лазерним променем у військовий літак

Австралія звинуватила Китай у провокаціях в Арафурському морі біля північного узбережжя країни. Там заявили, що китайський військовий корабель направив лазерний промінь «військового класу» в австралійський літак.

Про це пише BBC.

У Міноборони Австралії повідомили, що інцидент стався у четвер, 17 лютого. Тоді китайське судно перебувало в Арафурському морі.

За даними австралійських військових, лазерний промінь направили на літак Boeing P-8A Poseidon. Це патрульний літак, який оснащений датчиками для пошуку підводних човнів.

«Такі дії можуть поставити під загрозу життя. Ми рішуче засуджуємо непрофесійну та небезпечну військову поведінку», — заявили в Австралії.

Китай є найбільшим торговим партнером Австралії, і в минулому вони підтримували добрі стосунки, але останнім часом ситуація змінилася. Зокрема, Австралія звинувачувала Китай у втручанні у внутрішню політику, заборонила розгортати телекомунікаційну систему від Huawei, а також публічно закликала провести розслідування появи коронавірусу в Ухані. Китай натомість висловив серйозне занепокоєння створеним минулого року безпековим союзом AUKUS — Австралії, США та Великої Британії.