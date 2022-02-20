Австралия обвинила Китай в провокации, потому что он целился лазерным лучом в военный самолет

Австралия обвинила Китай в провокациях в Арафурском море у северного побережья страны. Там заявили, что китайский военный корабль направил лазерный луч «военного класса» в австралийский самолет.

Об этом пишет BBC.

В Минобороны Австралии сообщили, что инцидент произошел в четверг, 17 февраля. Тогда китайское судно находилось в Арафурском море.

По данным австралийских военных, лазерный луч был направлен на самолет Boeing P-8A Poseidon. Это патрульный самолет, оснащенный датчиками для поиска подлодок.

«Такие действия могут поставить под угрозу жизни. Мы решительно осуждаем непрофессиональное и опасное военное поведение», — заявили в Австралии.

Китай является самым крупным торговым партнером Австралии и в прошлом они поддерживали хорошие отношения, но в последнее время ситуация изменилась. В частности, Австралия обвиняла Китай во вмешательстве во внутреннюю политику, запретила развертывать телекоммуникационную систему от Huawei, а также публично призвала провести расследование появления коронавируса в Ухане. Китай в свою очередь выразил серьезную обеспокоенность созданным в прошлом году союзом безопасности AUKUS — Австралии, США и Великобритании.