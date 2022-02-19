У Донецьк приїхали бойовики «ПВК Вагнера». За даними розвідки, вони готують теракти в місті

У Донецьк прибули бойовики «Приватної військової компанії Вагнера». За даними розвідки, «вагнерівці» мають здійснити кілька терактів у місті — підірвати житлові будинки.
Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання «Схід».
У пресслужбі ОТУ зазначають, що окупаційні війська спільно з російськими кураторами готують серію провокацій, щоб звинуватити Україну в підриві будинків і на основі цього загострити ескалацію.
«Схід» наголошує, що ЗСУ не планували та не планують жодних наступальних дій.
«Діяльність військовослужбовців має винятково оборонний характер, а застосування зброї відбувається лише в разі загрози життю і здоров’ю наших воїнів і мирних жителів», — наголошує пресслужба.
- «ПВК Вагнера» — неофіційна військова організація, яка не входить в регулярні збройні сили Росії та не має юридичного статусу на її території. Військові підрозділи ПВК налічували в різний час і за різними даними від 1 350 до 2 500 осіб. Існування ПВК офіційні особи в Росії заперечують. В ООН опублікували доповідь, згідно з якою в Лівії воюють понад тисячу найманців російської «ПВК Вагнера». Про це раніше стверджував і президент Туреччини. Експерти ООН зʼясували, що більшість найманців «ПВК Вагнера» є громадянами Росії, Білорусі, Молдови, Сербії та України.