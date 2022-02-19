В Донецк приехали боевики «ЧВК Вагнера». По данным разведки, они готовят теракты в городе

В Донецк прибыли боевики «Частной военной компании Вагнера». По данным разведки, «вагнеровцы» должны совершить несколько терактов в городе — подорвать жилые дома.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка «Восток».

В пресс-службе ОТГ отмечают, что оккупационные войска вместе с российскими кураторами готовят серию провокаций, чтобы обвинить Украину в подрыве домов и на основе этого обострить эскалацию.

«Восток» подчеркивает, что ВСУ не планировали и не планируют никаких наступательных действий.

«Деятельность военнослужащих носит исключительно оборонительный характер, а оружие применятся только при угрозе жизни и здоровью наших воинов и мирных жителей», — подчеркнули в пресс-службе.