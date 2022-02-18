Нардеп Шуфрич і журналіст Бутусов побилися в прямому ефірі ток-шоу

Нардеп Нестор Шуфрич та журналіст Юрій Бутусов побилися в прямому ефірі. Бійка сталася на програмі «Свобода слова із Савіком Шустером».

Відео оприлюднили на телеканалі Україна24.

Спочатку Бутусов просив не давати слово Шуфричу та екснардепу Євгенію Мураєву, тому що вони просувають російські наративи. Крім цього, він також назвав їх «російськими клоунами» та зрадниками.

Після цього Шустер взяв слово та почав говорити, однак Бутусов вдарив його. Їх намагалися розборонити гості ток-шоу кілька хвилин.

Після бійки Шустер повернувся до студії та почав звинувачувати Бутусова у тому, що той напав зі спини і «дряпався як дівчинка». Між ними знову виник словесний конфлікт, але інші гості ток-шоу розборонили Бутусова та Шуфрича.