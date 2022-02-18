Нардеп Шуфрич и журналист Бутусов подрались в прямом эфире ток-шоу

Нардеп Нестор Шуфрич и журналист Юрий Бутусов подрались в прямом эфире. Драка произошла на программе «Свобода слова с Савиком Шустером».

Видео было обнародовано на телеканале Украина24.

Сначала Бутусов просил не давать слово Шуфричу и экс-нардепу Евгению Мураеву, потому что они продвигают российские нарративы. Кроме того, он также назвал их «российскими клоунами» и предателями.

После этого Шустер взял слово и стал говорить, однако Бутусов ударил его. Их пытались разнять гости ток-шоу несколько минут.

После потасовки Шустер вернулся в студию и стал обвинять Бутусова в том, что тот напал со спины и «царапался как девочка». Между ними снова возник словесный конфликт, но другие гости ток-шоу разняли Бутусова и Шуфрича.