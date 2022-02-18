Суд у Дніпрі відпустив нападників на журналістів «Української правди» під особисте зобов’язання

Суд у Дніпрі відпустив трьох нападників на журналістів «Української правди» під особисте зобов’язання. Особу ще одного нападника наразі встановлюють.

Про це пише hromadske.

Суд вирішив відпустити підозрюваних Дениса Дюга, Станіслава Сергєєва та Олега Плахотніка під особисте зобов’язання. Прокурор просив для останніх двох більш суворий запобіжний захід, тому що їм інкримінують ще й грабіж.

Крім цього, сторона обвинувачення зазначала, що підозрювані можуть втекти або тиснути на свідків. Але суд не врахував цих заяв. У прокуратурі заявили, що оскаржать запобіжний захід Плахотніку та Сергєєву.