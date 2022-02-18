Суд в Днепре отпустил нападавших на журналистов «Украинской правды» под личное обязательство

Суд в Днепре отпустил троих нападавших на журналистов «Украинской правды» под личное обязательство. Личность еще одного нападавшего устанавливают.

Об этом пишет hromadske.

Суд решил отпустить подозреваемых Дениса Дюга, Станислава Сергеева и Олега Плахотника под личное обязательство. Прокурор просил для последних двух более строгую меру пресечения, потому что им инкриминируют еще и грабеж.

Кроме этого, сторона обвинения отмечала, что подозреваемые могут сбежать или давить на свидетелей. Но суд не учел эти заявления. В прокуратуре заявили, что обжалуют меру пресечения Плахотнику и Сергееву.