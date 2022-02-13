В Днепре вооруженные люди напали на съемочную группу «Украинской правды». Полиция возбудила дело

Недалеко от аэропорта города Днепр неизвестные вооруженные люди напали на съемочную группу издания «Украинская правда». Они угрожали оператору ножом и заставили его удалить видео.

Об этом в своем Facebook написал журналист и руководитель департамента журналистских расследований УП Михаил Ткач.

«У вип-терминала аэропорта города Днепр на нашу съемочную группу совершила нападение вооруженная охрана. Угрожая ножом, у оператора забрали телефон и требовали пароль от телефона, чтобы удалить видео», — отметил он.

Также редакция обнародовала видео нападения. По словам журналистов, около 3 часов дня к видеооператору подошли неизвестные и начали просить удалить видео. Когда тот отказался, ему начали угрожать ножом и потребовали назвать пароль от телефона, с которого потом удалили все видео. Еще один нападавший в этот момент заламывал руки водителю съемочной группы.

Журналисты отмечают, что это были представители охраны. В то же время полиция не предпринимала никаких действий.

В управлении Нацполиции в Днепропетровской области сообщили, что по факту нападения открыли два уголовных производства: Правоохранители изучают все обстоятельства происшествия.

Также на событие отреагировал и мэр Днепра Борис Филатов. Он пообещал передать журналистам видео с камер видеонаблюдения. По его словам, съемки журналистов могли быть связаны с тем, что 13 февраля свой день рождения отмечает Игорь Коломойский и к нему на празднование «летели гости разными частными самолетами».

Нападение на журналистов прокомментировала и генпрокурор Ирина Венедиктова. Она сообщила, что взяла дело на контроль, а руководитель областной прокуратуры завтра лично доложит о ходе следственных действий.