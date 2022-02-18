Каньє Вест випустить новий альбом Donda 2 на власному плеєрі Stem. На стримінгах його не буде

Американський репер Каньє Вест (Йє) випустить новий альбом Donda 2 (вийде 22 лютого) на спеціальному плеєрі Stem Player, який розробила його компанія Yeezy Tech. Тільки власники цього плеєра зможуть почути нову роботу Веста — на майданчиках Spotify, Apple або YouTube альбому не буде.

У своєму Instagram Вест заявив, що це свого роду протест. «На сьогодні артисти отримують лише 12% з тих грошей, які заробляє індустрія. Настав час звільнити музику від цієї репресивної системи. Настав час взяти все під свій контроль», — написав музикант.

Також він опублікував фрагменти треків із майбутнього альбому, відтворені на плеєрі.

Stem Player — це круглий пристрій, який може розбивати пісні та дозволяє слухати вокал, ударні чи бас окремо, а також накладати на них ефекти. Ціна — $200.