Канье Уэст выпустит новый альбом Donda 2 на собственном плеере Stem. На стримингах его не будет

Американский рэппер Канье Уэст (Йе) выпустит новый альбом Donda 2 (выйдет 22 февраля) на специальном плеере Stem Player, который разработала его компания Yeezy Tech. Только владельцы этого плеера смогут услышать новую работу Уэста — на площадках Spotify, Apple или YouTube альбома не будет.

В своем Instagram Уэст заявил, что это своего рода протест. «Сегодня артисты получают лишь 12% от тех денег, которые зарабатывает индустрия. Пришло время освободить музыку от этой репрессивной системы. Пришло время взять все под свой контроль», — написал музыкант.

Также он опубликовал фрагменты треков из нового альбома, воспроизведенные на плеере.

Stem Player — круглое устройство, которое может разбивать песни и позволяет слушать вокал, ударные лии бас по отдельности, а также накладывать на них эффекты. Цена — $200.