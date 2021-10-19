Рэппер Канье Уэст изменил имя — теперь он просто Йе

«Поскольку возражений нет, ходатайство об изменении имени удовлетворено», — заявила судья Мишель Уильямс Корт. В суд с ходатайством об изменении имени рэппер обратился в августе.

В США Верховный суд города Лос-Анджелес утвердил просьбу рэппера Канье Омари Уэста сменить имя на просто Йе, без отчества и фамилии.

Американский исполнитель много лет называл себя Йе на страницах в социальных сетях. В 2018 году он написал в Twitter, что хочет перемен, сказав: «Существо, формально известное как Канье Уэст. Я Йе». В 2018 году у него вышел альбом под названием «Йе».

В интервью он говорил, что ему нравится не только сокращение имени, но и то, что «Йе» используется во всей Библии, там оно означает «ты».

Сейчас 44-летний рэппер находится в процессе развода с Ким Кардашьян Уэст, которая не просила изменить ее фамилию на просто Кардашьян. У четверых детей пары также уже его бывшая фамилия Уэст.