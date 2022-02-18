Бред Пітт подав до суду на Анджеліну Джолі після продажу російському бізнесмену частки у виноробні

Голлівудський актор Бред Пітт подав до суду на свою колишню дружину, актрису Анджеліну Джолі через те, що вона продала свою частку у французькій виноробні, яку вони придбали разом.

Про це пише ВВС.

Пара придбала контрольний пакет акцій компанії Chateau Miraval у 2008 році. Пітт стверджує, що він та його колишня дружина домовилися не продавати свої частки без дозволу одне одного.

Однак Джолі продала свою частку люксембурзькому виробнику спиртних напоїв, який контролює російський бізнесмен Юрій Шефлер. «Вона продала свою частку, усвідомлюючи, що Шефлер і його афілійовані особи прагнутимуть контролювати бізнес, якому присвятив себе Пітт, і послабити його інвестиції в Miraval», — йдеться в позові.

Повідомляється, що Джолі «письмово поінформувала Пітта» про своє рішення продати свою частку у січні 2021 року, заявивши, що вона ухвалила «болючі рішення з важким серцем».

Повідомляється, що маєток Міраваль у селищі Коррен на південному сході Франції пара придбала приблизно за €25 мільйонів. Пітт і Джолі зустрічалися 10 років, перш ніж одружилися у 2014 році. Пара вирішила розлучитися у 2016 році.