Бред Пітт домігся в суді спільної опіки над дітьми. Він судився з Джолі 5 років

Американський актор Бред Пітт виграв в суді у колишньої дружини, актриси Анджеліни Джолі у справі про опіку над шістьма дітьми. Майже через пʼять років Пітт отримав право на спільну опіку.
Про це повідомляють Page Six і BBC.
Розгляд тривав з моменту розлучення — з 2016 року. Рішення виніс суддя Джон Одеркірк, найнятий акторами. Він заслухав фахівців з догляду за дітьми і близьких до сімʼї. У підсумкову угоду про опіку були внесені значні зміни, але їх суть поки не розкривається.
Тепер за рішенням суду 17-річна Пакс, 16-річна Захара, 14-річна Шайло, 12-річні близнюки Вівʼєн і Нокс будуть виховуватися разом. На 19-річного Меддокса рішення не поширюється.
Інсайдери проте повідомляють, що Джолі продовжує юридичну боротьбу. Вона не заперечує проти спільної опіки, але є «інші чутливі моменти».
У минулому році актриса вимагала усунути Одеркірка від справи, заявляючи про його упередженість та відмову дозволити дітям давати показання.
- Бред Пітт і Анджеліна Джолі розлучилися в 2016 році після 12 років спільного проживання. Точна причина їх рішення досі невідома. За час спільного життя вони виховували трьох прийомних і трьох біологічних дітей, але після розлучення Джолі захотіла позбавити Пітта батьківських прав. Вона звинувачувала його у насильстві.