Брэд Питт добился в суде совместной опеки над детьми. Разбирательство с Джоли длилось 5 лет

Американский актер Брэд Питт выиграл в суде у бывшей жены, актрисы Анджелины Джоли по делу об опеке над шестью детьми. Спустя почти пять лет Питт получил право на совместную опеку.
Об этом сообщают Page Six и BBC.
Разбирательство тянулось с момента развода — с 2016 года. Решение вынес судья Джон Одеркирк, нанятый актерами. Он заслушал специалистов по уходу за детьми и близких к семье. В итоговое соглашение об опеке были внесены значительные изменения, но их суть пока не раскрывается.
Теперь по решению суда 17-летняя Пакс, 16-летняя Захара, 14-летняя Шайло, 12-летние близнецы Вивьен и Нокс будут воспитываться совместно. На 19-летнего Мэддокса решение не распространяется.
Инсайдеры однако сообщают, что Джоли продолжает юридическую борьбу. Она не возражает против совместной опеки, но есть «другие чувствительные моменты».
В прошлом году актриса требовала отстранить Одеркирка от дела, заявляя о его предвзятости и отказе позволить детям давать показания.
- Брэд Питт и Анджелина Джоли расстались в 2016 году после 12 лет совместного проживания. Точна причина их решения до сих пор неизвестна. За время совместной жизни они воспитывали троих приемных и троих биологических детей, но после развода Джоли потребовала лишить Питта родительских прав. Она обвиняла его в насилии.