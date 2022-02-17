Армія Кувейту дозволила жінкам виконувати бойові завдання — але без зброї, для цього потрібен дозвіл чоловіка

У Кувейті жінкам-солдатам дозволили виконувати бойові завдання, але заборонили носити зброю — для цього потрібен дозвіл чоловіка-військового. Міністерство оборони також вирішило, що жінки у Збройних силах, на відміну від цивільних, мають покривати голову.

Про це повідомляє The Guardian.

Виконувати бойові завдання жінкам дозволили ще в жовтні, але зараз заборонили самостійно носити зброю.

Активісти руху за права жінок засудили цю політику як «крок уперед, два кроки назад». Жінки не розуміють, на підставі чого їх вважають слабкими. Деякі як приклад наводять події 1990 року, коли іракський диктатор Саддам Хусейн вторгся до Кувейту і окупував його протягом семи місяців, перш ніж його витіснила міжнародна коаліція на чолі зі США. Тоді жінки ховали зброю під абайєю і перевозили її членам кувейтського опору.

Лулва Салех аль-Мулла, голова Кувейтського жіночого культурного та соціального суспільства, заявила, що обмеження міністерства мають дискримінаційний та неконституційний характер, і пригрозила судовим позовом з боку організації.

Кувейт вважається одним із найвідкритіших товариств у Перській затоці. Кувейтські жінки отримали право голосу у 2005 році і навіть представлені в уряді та парламенті.