Армия Кувейта позволила женщинам выполнять боевые задания — но без оружия, для этого нужно разрешение мужчины

В Кувейте женщинам-солдатам разрешили выполнять боевые задания, но запретили носить оружие — для этого нужно разрешение мужчины-военного. Министерство обороны также решило, что женщины в вооруженных силах, в отличие от гражданских, должны покрывать голову.

Об этом сообщает The Guardian.

Выполнять боевые задания им разрешили еще в октябре, но сейчас запретили самостоятельно носить оружие.

Активисты движения за права женщин осудили эту политику как «шаг вперед, два шага назад». Женщины не понимают, из-за чего их считают слабыми. Некоторые в качестве примера приводят события 1990 года, когда иракский диктатор Саддам Хусейн вторгся в Кувейт и оккупировал его в течение семи месяцев, прежде чем его вытеснила международная коалиция во главе с США. Тогда женщины прятали оружие под абаяей и перевозили его членам кувейтского сопротивления.

Лулва Салех аль-Мулла, глава Кувейтского женского культурного и социального общества, заявила, что ограничения министерства носят дискриминационный и неконституционный характер и угрожают судебным иском со стороны организации.

Кувейт считается одним из самых открытых обществ в Персидском заливе. Кувейтские женщины получили право голоса в 2005 году и даже представлены в правительстве и парламенте.