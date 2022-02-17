«Рейтинг»: Підтримка Володимира Зеленського за останній місяць зросла до 24,6%

За результатами опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг», лідером президентського рейтингу залишається Володимир Зеленський. Його готові підтримати 24,6% з тих, хто визначився з вибором і планує голосувати.
За пʼятого президента України, лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка готові проголосувати 16,8% респондентів, за лідера партії «Батьківщина» Юлію Тимошенко — 9,9%, за лідера партії «Опозиційна платформа — За життя» Юрія Бойка — 8,3%, за ексспікера Верховної Ради Дмитра Разумкова — 6,2%.
Також у рейтингу є Євгеній Мураєв (6,9%), Ігор Смешко (6,6%) та Володимир Гройсман (5,7%).
Як порівняти з минулим місцем, підтримка Зеленського дещо зросла, а Юрія Бойка — дещо знизилась, у решти вона майже не змінилась.
Антирейтинг кандидатів продовжує очолювати Порошенко: 43% виборців не проголосували б за нього за жодних обставин. За Бойка не віддали б свої голоси близько 36%, за Тимошенко й Зеленського — по 33%.
Що стосується парламентських виборів, партію «Слуга народу» сьогодні готові підтримати 18,3% з тих, хто буде голосувати та визначився із вибором, партію «Європейська солідарність» — 17,1%.
За «Батьківщину» готові голосувати 10,8%, за партію «Опозиційна платформа — За життя» — 9,7%. Партію Разумкова «Розумна політика» підтримують 5,9%, партію Мураєва «Наші» — 5,5%, а партію Сергія Притули «24 серпня» — 5,3%. Також 5-відсотковий барʼєр долає партія «Сила і честь» — 5,2%.
- Опитування проводили серед 2 тисяч респондентів віком від 18 років. Метод опитування: телефонні інтервʼю з використанням компʼютера. Помилка репрезентативності не перевищує 2,2%. Терміни проведення: 12—13 лютого 2022 року.