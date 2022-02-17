«Рейтинг»: Підтримка Володимира Зеленського за останній місяць зросла до 24,6%

За результатами опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг», лідером президентського рейтингу залишається Володимир Зеленський. Його готові підтримати 24,6% з тих, хто визначився з вибором і планує голосувати.

За пʼятого президента України, лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка готові проголосувати 16,8% респондентів, за лідера партії «Батьківщина» Юлію Тимошенко — 9,9%, за лідера партії «Опозиційна платформа — За життя» Юрія Бойка — 8,3%, за ексспікера Верховної Ради Дмитра Разумкова — 6,2%.

Також у рейтингу є Євгеній Мураєв (6,9%), Ігор Смешко (6,6%) та Володимир Гройсман (5,7%).

Як порівняти з минулим місцем, підтримка Зеленського дещо зросла, а Юрія Бойка — дещо знизилась, у решти вона майже не змінилась.