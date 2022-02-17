«Рейтинг»: Поддержка Владимира Зеленского за последний месяц выросла до 24,6%

По результатам опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», лидером президентского рейтинга остается Владимир Зеленский. Его готовы поддержать 24,6% из тех, кто определился с выбором и намерен голосовать.

За пятого президента Украины, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко готовы проголосовать 16,8% респондентов, за лидера партии «Батьківщина» Юлию Тимошенко — 9,9%, за лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко — 8,3%, за экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова — 6,2%.

Так же в рейтинге есть Евгений Мураев (6,9%), Игорь Смешко (6,6%) и Владимир Гройсмана (5,7%).

По сравнению с прошлым месяцем поддержка Зеленского немного выросла, а Юрия Бойко — несколько снизилась, у остальных она почти не изменилась.