Верховна Рада ратифікувала угоду про спільний авіапростір з ЄС. Що це означає

Верховна Рада ратифікувала угоди між Україною, Європейським Союзом і його державами-членами про спільний авіаційний простір.

Проєкт закону (№ 0144) підтримало 311 народних депутатів.

«Очікується, що ця угода посилить конкуренцію на ринку повітряних перевезень, вплине на зниження цін на квитки та підвищить рівень якості обслуговування пасажирів», — розповіла голова комітету з питань інтеграції України з ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Європейський спільний авіаційний простір — це двостороння угода між ЄС і третіми країнами, що встановлює спільні стандарти безпеки та лібералізує ринкові відносини у сфері авіації, дозволяючи ефективніше та безпечніше використовувати повітряний простір. Це має сприяти розвитку авіаційного ринку, простішому доступу авіакомпаній ЄС до рейсів в Україну та, відповідно, здешевшанню квитків.

Тобто європейські компанії без обмежень зможуть літати в будь-які аеропорти України, а українські авіаперевізники — у будь-які аеропорти країн ЄС. При цьому Україна зобовʼязується дотримуватися європейських стандартів авіабезпеки. Крім того, європейські перевізники отримують право літати на внутрішніх українських рейсах.

Іншими словами, лоукостам стане легше заходити в Україну та більше країн зможуть відкрити з нами пряме сполучення.