Верховная Рада ратифицировала соглашение о совместном авиапространстве с ЕС. Что это значит

Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной, Европейским Союзом и его государствами-членами о совместном авиационном пространстве.

Проект закона (№ 0144) поддержали 311 народных депутатов.

«Ожидается, что это соглашение усилит конкуренцию на рынке воздушных перевозок, повлияет на снижение цен на билеты и повысит уровень качества обслуживания пассажиров», — рассказала глава комитета по интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Европейское общее авиационное пространство — это двустороннее соглашение между ЕС и третьими странами, которое устанавливает общие стандарты безопасности и либерализует рыночные отношения в сфере авиации, позволяя эффективнее и безопаснее использовать воздушное пространство. Это должно способствовать развитию авиационного рынка, простому доступу авиакомпаний ЕС к рейсам в Украину и, соответственно, удешевлению билетов.

То есть, европейские компании без ограничений смогут летать в любые аэропорты Украины, а украинские авиаперевозчики — в любые аэропорты стран ЕС. При этом Украина обязуется соблюдать европейские стандарты авиабезопасности. Кроме того, европейские перевозчики получают право летать на внутренних украинских рейсах.

Другими словами, лоукостам станет легче заходить в Украину, и больше стран смогут открыть с нами прямое сообщение.